18 Unfälle auf deutscher Autobahn wegen Glatteis: Drei Tote und viele Verletzte

Paderborn – Bei einer Unfallserie wegen Glätte auf der deutschen Autobahn 44 im Bundesland Nordrhein-Westfalen sind am Freitag in der Früh drei Menschen ums Leben gekommen und mindestens elf verletzt worden. Die Unfallserie ereignete sich laut der Polizei nahe der Stadt Paderborn. Zunächst kam es zu einem Unfall mit einem Lastwagen und einem mit Papier beladenen Sattelaufleger. Der Sattelaufleger brannte. Der Fahrer des Lkw konnte nicht rechtzeitig aus dem Führerhaus geborgen werden.