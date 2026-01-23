Anwaltschaften unter Druck

Jetzt geht‘s rund: Hörl will auch Standortanwalt abschaffen

Im März 2024 hat das Land Tirol für eine neue Seilbahn und zusätzliche Pistenflächen eine Umweltverträglichkeitsprüfung festgelegt. Dagegen wurde Beschwerde erhoben, das Höchstgericht hat sie jedoch zurückgewiesen.
Peter Nindler

Die Debatte über den Umweltanwalt und generell die Anwaltschaften ist voll entbrannt. Gewerkschaftsvorsitzende Sonja Föger-Kalchschmied wirft Wirtschafts- und Tourismuslandesrat Gerber „unverantwortliche Politik“ vor.