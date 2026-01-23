Anwaltschaften unter Druck
Jetzt geht‘s rund: Hörl will auch Standortanwalt abschaffen
Im März 2024 hat das Land Tirol für eine neue Seilbahn und zusätzliche Pistenflächen eine Umweltverträglichkeitsprüfung festgelegt. Dagegen wurde Beschwerde erhoben, das Höchstgericht hat sie jedoch zurückgewiesen.
© Matthias Reichle
Die Debatte über den Umweltanwalt und generell die Anwaltschaften ist voll entbrannt. Gewerkschaftsvorsitzende Sonja Föger-Kalchschmied wirft Wirtschafts- und Tourismuslandesrat Gerber „unverantwortliche Politik“ vor.