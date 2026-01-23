Großbaustelle am Südring
Trotz Enteignungs-Verfahren: Stadt Innsbruck erwartet keine Verzögerung bei Radweg
Verkehrs-Hotspot Südring: Die Sanierungsarbeiten werden heuer auf der Nordseite fortgesetzt. Für den ebenfalls geplanten neuen Fuß- und Radweg fehlen allerdings noch Grundflächen unweit der Kreuzung mit der Tschamlerstraße (Bild).
© Michael Domanig
Obwohl die Zustimmung einiger Grundeigentümer noch aus- und ein Enteignungsverfahren bevorsteht, rechnet Innsbrucks Tiefbau-Stadträtin Mariella Lutz damit, dass der Zeitplan für die Großbaustelle am Südring hält. Die Stadt möchte dort einen neuen Geh- und Radwegabschnitt bauen. Auch sonst soll sich beim Thema Radwege heuer einiges bewegen.