Eine Person verletzt

Unfall in Pfunds: Reschenstraße aktuell gesperrt

Die Reschenstraße bei Pfunds ist aktuell gesperrt. Eine Umleitung wurde eingerichtet.
© Land Tirol/Webcam

Für Sie im Bezirk Landeck unterwegs:

Monika Schramm

Monika Schramm

+4350403 2923

Matthias Reichle

Matthias Reichle

+4350403 2159