Eine Person verletzt

Unfall in Pfunds: Reschenstraße kurzzeitig gesperrt

Die Reschenstraße bei Pfunds war am Freitagvormittag nach einem Unfall gesperrt.
