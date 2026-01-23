„Hamnet“ von Chloé Zhao
Vom Schock zur Kunst: Ein Film, so schmerzvoll wie die Trauer selbst
Unerschöpflich intensiv: Jessie Buckley gewann für ihre Darstellung von Agnes Shakespeare den Golden Globe. Nun wurde die Irin auch für den Oscar nominiert.
Was, wenn die größte Tragödie der Weltliteratur aus realer Trauer geboren wurde? Chloé Zhaos Oscar-Kandidat „Hamnet“ macht aus einer akademischen These einen herzzerreißenden Historienfilm.