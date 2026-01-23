„Deutliche Entlastung“

Ab 1. Februar: Digitales Zutrittssystem am Recyclinghof Innsbruck wird verpflichtend

Laut IKB hat sich das digitale Zugangssystem gut bewährt, die Zahl der Einfahrten im zuvor teils überlasteten Recyclinghof ist um rund 20 Prozent zurückgegangen. Nun wird das neue System verpflichtend.
© IKB/Lechner
Michael Domanig

Die Einführung eines digitalen Zugangssystems am Recyclinghof Roßau war nicht unumstritten, hat die Anlage laut Innsbrucker Kommunalbetrieben jedoch spürbar entlastet. Ab 1. Februar wird das neue System verpflichtend. Was InnsbruckerInnen und Auswärtige nun beachten müssen.

