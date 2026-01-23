Ausgerutscht und abgestürzt: Eiskletterer (29) in Südtirol tödlich verunglückt

Meran – Ein 29-jähriger Eiskletterer verunglückte am Freitag im Südtiroler Meran tödlich. Der Einheimische rutschte in der Früh am Zustieg beim Queren einer Eisplatte aus. Er stürzte daraufhin rund 40 Meter ab, berichtet das Nachrichtenportal stol.it.

Sein Begleiter alarmierte sofort die Rettungskräfte. Er stieg gesichert zum Verunglückten ab und begann mit der Reanimation. Der Notarzt konnte schlussendlich nur noch den Tod des Südtirolers feststellen. Im Einsatz standen auch mehrere Bergretter, die Notfallseelsorge und die Carabinieri. (TT.com)