❓ Tirol isch nit lei oans

Hardigatti, kennsch du di do aus? Teste dein Tirolerisch im ultimativen Dialekt-Quiz!

Wenn es um den Dialekt geht, isch Tirol nit lei oans. Im „kloanen Landl" gibt es eine große Sprachvielfalt – auch ein Kitzbüheler müsste wohl das Wörterbuch zücken, um einen Tiroler im hintersten Ötztal zu verstehen (und umgekehrt). Wie fließend sprecht ihr Tirolerisch? Jetzt testen in unserem Dialekt-Quiz ...

Tirolerisch für Anfänger, Fortgeschrittene und Profis

Aus dem „Stein" wird ein Stoan, Stua, Stoa, Stan oder Sta: Tirol ist da, wo die Sprache sich mit dem Dorf ändert. Stellt euer Dialektwissen unter Beweis.

Frage 1 von 20:
Welche Gemeinsamkeit haben „Schrettl", „Flenderer" und „Pfeilmuatta"?

