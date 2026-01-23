Tote in Wiener Pensionistenheim: Frau dürfte erstickt worden sein

Wien – Die 87-jährige Frau, die am Dienstag in einem Pensionistenheim in Wien-Döbling tot aufgefunden worden war, dürfte erstickt worden sein. Im Hals der Frau wurde laut Kronen Zeitung ein Schmuckstück gefunden. Das bestätigte die Polizei. Weitere Details wurden vorerst nicht bekanntgegeben. Derzeit finden Befragungen im nahen Umfeld der Frau und im Pensionistenheim statt. Ob es im Zimmer der Seniorin in dem noblen Heim Anzeichen von Diebstahl gibt, ist Gegenstand von Untersuchungen.

Die Pensionistin war am Dienstag gegen 13.45 Uhr tot in dem privaten Heim entdeckt worden. Die Leiche lag im Bett. So wie die 87-Jährige gefunden wurde, war eine Tötung zwar nicht offensichtlich, doch die Umstände so verdächtig, dass ein Fremdverschulden möglich schien. Eine Tötung wurde durch die Obduktion eindeutig bestätigt. Nun ist auch die genaue Todesursache klar: Die Frau wurde erstickt, in ihrem Hals fanden die Ermittler sogar ein Schmuckstück. Die Ermittlungen übernahm das Landeskriminalamt.

Befragungen im Umfeld der Frau

Derzeit werden Angehörige des Opfers befragt, vor allem die Kinder, teilte die Polizei am Freitag mit. Weitere Details wurden mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht bekanntgegeben. Ob aus dem Zimmer Gegenstände entwendet wurden, werde untersucht, sagte Polizeisprecherin Irina Steirer. Endgültig geklärt sei das noch nicht.