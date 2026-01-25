Der mündige Patient: Wie man seine Gesundheit selbst in die Hand nimmt

Die Schulmedizin ist stark darauf ausgerichtet, Symptome zu behandeln. Doch gerade bei der Entstehung chronischen Erkrankungen spielt unser Lebensstil eine entscheidende Rolle. Hier setzt die funktionelle Medizin an. Warum Ernährung, Schlaf und Stressmanagement so wichtig sind, welche Blutwerte wir kennen sollten, welche wichtige Rolle unsere Hormone spielen und warum Gesundheit schon in der Schule gelehrt werden sollte, erklärt Allgemeinmedizinerin Julia Wilke.