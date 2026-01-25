🎧 Podcast „Gut zu wissen“

Der mündige Patient: Wie man seine Gesundheit selbst in die Hand nimmt

Mit der richtigen Prävention kann man auch im Alter noch gesund und fit sein.
© iStockphoto
Renate Perktold

Von Renate Perktold

Die Schulmedizin ist stark darauf ausgerichtet, Symptome zu behandeln. Doch gerade bei der Entstehung chronischen Erkrankungen spielt unser Lebensstil eine entscheidende Rolle. Hier setzt die funktionelle Medizin an. Warum Ernährung, Schlaf und Stressmanagement so wichtig sind, welche Blutwerte wir kennen sollten, welche wichtige Rolle unsere Hormone spielen und warum Gesundheit schon in der Schule gelehrt werden sollte, erklärt Allgemeinmedizinerin Julia Wilke.

🎧 Podcast | Gut zu wissen: Wie man sich lange gesund und fit hält

📱 Sie möchten „Gut zu wissen“ in Ihrer bevorzugten Podcast-App anhören? Klicken Sie dazu einfach auf „Abonnieren“ in der rechten oberen Ecke im Player.

Zwei Jahrzehnte lang arbeitete Julia Wilke als Allgemeinmedizinerin mit Kassenvertrag. Bis sie sich dazu entschloss, einen neuen Weg einzuschlagen. Heute ist sie ärztliche Leiterin im Health Performance Institute in Innsbruck. Hier steht Prävention im Mittelpunkt – und der Mensch als komplexes System. Näheres unter Health Performance Institute.
© Jenny Haimerl

🎧 Aktuelle „Gut zu wissen“-Podcasts:

undefined

🎧 Podcast „Gut zu wissen“

Nicht nur eine Frage der Eitelkeit: Was man über Haarausfall wissen sollte

undefined

🎧 Podcast „Gut zu wissen“

Woran gute Vorsätze scheitern und wie man schlechte Gewohnheiten wirklich ändert

undefined

🎧 Podcast „Gut zu wissen“

Im Winter lauert der weiße Tod: Was man über Lawinen wissen sollte

undefined

🎧 Podcast „Gut zu wissen“

Und plötzlich ist Funkstille: Was Ghosting mit uns macht und wie man damit umgeht

undefined

🎧 Podcast „Gut zu wissen“

Es kann jeden treffen: Was man tun kann, um nicht an einer Depression zu erkranken

undefined

🎧 Podcast „Gut zu wissen“

Ist Mut trainierbar? Extrembiker Gabriel Wibmer erklärt, wie man lernt, mit Angst umzugehen

undefined

🎧 Podcast „Gut zu wissen“

Vom Glücksrausch zum absoluten Tiefpunkt: Was, wenn Spielen zur Sucht wird?