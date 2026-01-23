Vorschlag regt auf
Nur repräsentieren, wenn Frauen schießen? Schützen kritisieren Einmischung der Politik
Mit großer Mehrheit haben sich die Tiroler Schützen dafür entschieden, dass Frauen auch in Zukunft nicht mit Gewehren ausrücken dürfen.
© Rita Falk/Tiroler Tageszeitung
Gewehrschützinnen wird es in Tirol weiter keine geben. Das freut nicht alle. Die Grünen fordern jetzt gar, dass die Kompanien bis auf weiteres von den landesüblichen Empfängen abkommandiert werden sollen. Wie die Partei das begründet und was der Schützenbund dazu sagt.