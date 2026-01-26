Tipps für Eltern

Schnee, Schule, Spaß: Warum Tirol immer noch auf die Skiwoche abfährt

Die SchülerInnen des AGI freuen sich über die Skiwoche, der Großteil von ihnen ist nur selten auf Tirols Pisten unterwegs.
Von Iris Handle

Über 45.000 Schülerinnen und Schüler erlebten in der vergangenen Saison einen Schulskitag in Tirol, in der Freizeit sind Kinder aber immer seltener auf den Pisten. Für die Eltern kann die Wintersportwoche eine finanzielle Hürde sein. Welche Förderungen es gibt und ab wann sie angesucht werden können.

