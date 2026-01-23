Mann in Après-Ski-Lokal in Westendorf von Unbekanntem schwer verletzt

Der Täter schlug dem 46-Jährigen mit der Faust ins Gesicht und verletzte ihn schwer. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Westendorf – In einem Après-Ski-Lokal in Westendorf kam es am Mittwochabend zu einer Körperverletzung. Ein bislang Unbekannter versetzte einem 46-jährigen Niederländer ohne ersichtlichen Grund einen Faustschlag ins Gesicht und flüchtete anschließend. Das Opfer erlitt dabei schwere Verletzungen im Augenbereich.

Der Vorfall wurde erst am Abend des nächsten Tages bei der Polizei angezeigt, nachdem der Verletzte in der Augenambulanz im Krankenhaus Kufstein behandelt worden war. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Westendorf unter der Telefonnummer 059133/7209 zu melden.

Beschreibung des unbekannten Täters

Der unbekannte Mann ist zwischen 18 und 20 Jahre alt, 180 bis 185 Zentimeter groß, hat dunkles, gewelltes Haar und spricht Niederländisch. Er war mit einer rot-weißen Skijacke der Marke „Spyder“ bekleidet. (TT.com)