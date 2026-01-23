Bangen um Takats nach Sturz, Ofner erstmals seit drei Jahren auf dem Weltcup-Podest

Veysonnaz - Die Steirerin Katrin Ofner hat es im Ski-Cross-Weltcup erstmals seit drei Jahren und einem Tag auf das Podest geschafft. Die 35-Jährige wurde am Freitag im ersten zweier Veysonnaz-Rennen hinter der Schwedin Sandra Näslund und der Deutschen Daniela Maier Dritte. Die Vorarlbergerin Sonja Gigler kam als Vierte des kleinen Finales auf Gesamtrang acht. Bei den Männern schaffte es nur Johannes Aujesky ins Viertelfinale, er wurde Zwölfter.

Tristan Takats kam in seinem Achtelfinale zu Sturz und musste hoffen, sich so kurz vor den Olympischen Spielen in Mailand/Cortina nicht schlimmer verletzt zu haben. Er wurde zu medizinischen Untersuchungen ins Krankenhaus nach Sion gebracht. Rang 17 für ihn war da nur nebensächlich, sein Landsmann Nicolas Lussnig wurde 30. Der Sieg bei den Männern ging an den Franzosen Youri Dublessis-Kergomard. Für Samstag (14.00 Uhr) ist in Veysonnaz ein weiteres Rennen angesetzt. Für Freitag und Samstag nächster Woche stehen in Val di Fassa zwei weitere Rennen im Weltcup-Programm.