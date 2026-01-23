Wipfelträume für Design-Fans: Wo es coole Baumhäuser auch als Hotel gibt

Es ist Schwedens berühmtestes „Treehotel“ und trägt den Namen Biosphere. Die Außenfassade besteht aus 340 Vogelhäusern, die als Nistplätze dienen. Damit ist es Hotel und Vogelbeobachtungsstation in einem. Jedes Zimmer im verglasten Kubus ist anders. Entworfen vom dänischen BIG-Architektenteam.

© Matts Engfors