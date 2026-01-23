Oben lässt sich’s gut träumen
Wipfelträume für Design-Fans: Wo es coole Baumhäuser auch als Hotel gibt
Es ist Schwedens berühmtestes „Treehotel“ und trägt den Namen Biosphere. Die Außenfassade besteht aus 340 Vogelhäusern, die als Nistplätze dienen. Damit ist es Hotel und Vogelbeobachtungsstation in einem. Jedes Zimmer im verglasten Kubus ist anders. Entworfen vom dänischen BIG-Architektenteam.
© Matts Engfors
Ein eigenes Baumhaus zu bauen, ist für viele ein Kindheitstraum. Wie moderne Baumhäuser aussehen, wenn sie von Architekten und Profis geplant sind, zeigt ein Bildband. Vieles ist als Hotelzimmer für Gäste buchbar.