Frontal mit Bus kollidiert: 36-jähriger Autofahrer bei Unfall in Stans verletzt

Zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Omnibus kam es am Freitagvormittag auf der Unterinntalstraße im Gemeindegebiet von Stans. Gegen 8.50 Uhr war ein 36-jähriger Pkw-Lenker in Fahrtrichtung Jenbach unterwegs, als er aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet.

Dort kam ihm ein Bus entgegen, in dem sich mehrere Fahrgäste befanden. Obwohl sowohl der Autolenker als auch der 61-jährige Busfahrer eine Vollbremsung machten, konnte ein Frontalzusammenstoß nicht mehr verhindert werden. Der 36-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und musste nach der Erstversorgung mit der Rettung ins Krankenhaus Schwaz eingeliefert werden.