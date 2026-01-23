- Überblick
Schock-Moment in Kitzbühel
Streif-Sturzopfer meldet sich nach heftigem Abflug: „Kann es noch immer kaum glauben“
Arnaud Boisset schockte die Fans mit seinem Abflug auf der Seidlalm.
© Screenshot/Eurosport
