Nach zwei Autodiebstählen krachte 32-Jähriger im Außerfern gegen Lkw

Mit einem Auto, das er in derselben Nacht aus einer Werkstatt in Deutschland gestohlen hatte, fuhr ein 32-jähriger Ungar Freitagfrüh ins Außerfern. Auf der Fernpassstraße im Bereich Bichlbach hatte er jedoch eine Panne. Der Mann ließ den Wagen laut Polizei einfach auf der B179 stehen und ging zu Fuß nach Bichlbach. Dort entdeckte er gegen 8.30 Uhr einen unversperrten Pkw, bei dem der Zündschlüssel steckte.