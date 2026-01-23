Nach zwei Autodiebstählen krachte 32-Jähriger im Außerfern gegen Lkw
Mit einem Auto, das er in derselben Nacht aus einer Werkstatt in Deutschland gestohlen hatte, fuhr ein 32-jähriger Ungar Freitagfrüh ins Außerfern. Auf der Fernpassstraße im Bereich Bichlbach hatte er jedoch eine Panne. Der Mann ließ den Wagen laut Polizei einfach auf der B179 stehen und ging zu Fuß nach Bichlbach. Dort entdeckte er gegen 8.30 Uhr einen unversperrten Pkw, bei dem der Zündschlüssel steckte.
Nur kurz nachdem er das Auto geklaut hatte, prallte er beim Einbiegen auf die Fernpassstraße jedoch gegen einen aus Reutte kommenden Lkw. Dabei wurde das Fahrzeug stark beschädigt, der offenbar unverletzt gebliebene Ungar kam damit aber noch bis Lähn.
Kurze Zeit später konnte der Mann von den alarmierten Polizeibeamten in Lähn festgenommen werden. Nach Abschluss der Ermittlungen wird Anzeige an die zuständigen Behörden erstattet. (TT.com)