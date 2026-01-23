Gegen Baum geprallt: 57-jährige Skifahrerin in der Schlick schwer verletzt

Zu einem schweren Skiunfall kam es am Freitagnachmittag im Gebiet Schlick2000 in Fulpmes. Gegen 15.50 Uhr fuhr eine 57-jährige Norwegerin entlang der Talabfahrt, als sie in einer Linkskurve stürzte. Sie rutschte unter einem Absperrzaun hindurch und prallte gegen einen Baum.