Rettungsheli im Einsatz

Gegen Baum geprallt: 57-jährige Skifahrerin in der Schlick schwer verletzt

Zu einem schweren Skiunfall kam es am Freitagnachmittag im Gebiet Schlick2000 in Fulpmes. Gegen 15.50 Uhr fuhr eine 57-jährige Norwegerin entlang der Talabfahrt, als sie in einer Linkskurve stürzte. Sie rutschte unter einem Absperrzaun hindurch und prallte gegen einen Baum.

Die Skifahrerin blieb schwer verletzt neben der Piste liegen, wo sie von ihrem Ehemann sofort erstversorgt wurde. Nach der Bergung durch die Pistenrettung wurde sie vom Rettungshubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen. (TT.com)

