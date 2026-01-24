Erneute russische Angriffe auf Ukraine

Während die Gespräche der Ukraine mit den USA und Russland in Abu Dhabi weitergehen, hat es in der Nacht nach ukrainischen Angaben einen erneuten russischen Luftangriff auf Kiew gegeben. Drohnen greifen die Stadt weiterhin an, teilte der Leiter der Militärverwaltung der Hauptstadt, Tymur Tkatschenko, mit. Auch in Charkiw gab es Angriffe. Mindestens 13 Personen sollen verletzt worden sein.