Ukraine-Verhandlungen in Abu Dhabi auch über Gebietsfragen

Die Verhandlungen in Abu Dhabi über eine Beendigung des russischen Angriffskriegs in der Ukraine haben nach Medieninformationen am Samstag, dem zweiten Tag der Gespräche, auch mit Gesprächen über das heikle Thema Gebietsabtretungen begonnen. Mehrere Dokumente würden studiert und erörtert, hieß es der staatlichen Nachrichtenagentur Tass zufolge aus russischen Delegationskreisen.

Das Thema Gebietsabtretungen ist eines der heikelsten bei den Gesprächen über einen Frieden. Russland fordert neben den ohnehin schon besetzten Gebieten im Osten der Ukraine weitere Landstriche, konkret die auch nach knapp vier Jahren noch nicht eroberten Reste des Gebietes Donezk, für sich ein. Die Ukraine wiederum lehnt einen einseitigen Rückzug aus der Region ab.