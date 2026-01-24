Leichter Rückgang bei VW-Konzern-Absatz, Oliver Blume ortet stabile Entwicklung

Nicht ganz neun Millionen Fahrzeuge lieferte die Gruppe weltweit im vergangenen Jahr aus. Fast eine Million Einheiten davon sind vollelektrisch angetrieben.

Salzburg Als „stabil“ bezeichnete Chief Executive Officer Oliver Blume die Entwicklung des Volkswagen-Konzerns im vergangenen Jahr: Mit 8,98 Millionen ausgelieferten Fahrzeugen reduzierte sich die Kennzahl um 0,5 Prozent gegenüber 2024. Während Europa floriert, gab es Einbußen in Nordamerika und in China.

Größeren Auftrieb erlebte der Konzern bei den batterieelektrischen Fahrzeugen. Markenübergreifend verkauften die Wolfsburger und die mit ihnen verbundenen Labels fast eine Million batteriebetriebene Fahrzeuge – was einem Zuwachs von 32 Prozent gegenüber 2024 gleichkommt. Noch größer ist der Sprung bei den Plug-in-Hybriden. Mit einem Absatz von 428.000 Fahrzeugen global konnte in dieser Kategorie eine Steigerung von 58 Prozent erzielt werden.

Markantes Minus bei Porsche

Nicht so „stabil“ lief es für Porsche. Der Stuttgarter Sportwagenspezialist erzielte im Vorjahr einen Absatz von 279.499 Modellen. Im Jahr davor waren es noch mehr als 310.000 Einheiten – folglich beträgt der Rückgang signifikante zehn Prozent. Die Hauptgründe für diese Entwicklung verortet der Vertriebsvorstand Matthias Becker bei „Angebotslücken“, die den 718 und den Macan mit Verbrennungsmotoren betreffen, außerdem bei Problemen am Markt in China. Gleichwohl war der Macan mit 84.328 Auslieferungen das meistverkaufte Modell im Porsche-Sortiment.

Renault konnte zulegen