Kommentar

Kitzbühel funktioniert, Tirol profitiert

Peter Nindler

Kommentarvon Peter Nindler

Angesichts des Millionen-Debakels im Olympiaeiskanal muss man froh sein um die Hahnenkammrennen. Weil sie dem Anspruch Tirols, ein Sportland zu sein, mehr als gerecht werden.

Für Sie im Bezirk Kitzbühel unterwegs:

Theresa Aigner

Theresa Aigner

+4350403 2117

Michael Mader

Michael Mader

+4350403 3050

Harald Angerer

Harald Angerer

+4350403 2059