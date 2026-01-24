Wieder Schlägerei beim Après-Ski: Zwei Verletzte in Ellmau

Zwei Touristengruppen gerieten aneinander, zwei Deutsche wurden dabei verletzt. Es ist der vierte Vorfall beim Après-Ski innerhalb weniger Tage in Tirol.

Ellmau – Erneut kam es in Tirol zu einer Schlägerei beim Après-Ski – dieses Mal in Ellmau. Eine Gruppe junger Deutscher geriet am Freitagabend vor einem Lokal mit mehreren Niederländern aneinander. Die Rauferei verlagerte sich in der Folge vor die Tiefgarage der Bergbahnen. Augenzeugen alarmierten daraufhin die Polizei.

Als diese eintraf, war die Gruppe Niederländer verschwunden. Sie fuhr in der Zwischenzeit in einem weißen Ford Transit mit niederländischem Kennzeichen davon, berichteten die Deutschen der Polizei. Eine Fahndung nach den Männern verlief bisher negativ. Nun werden Zeugen des Vorfalls gesucht. Diese können sich bei der Polizeiinspektion Söll unter der Telefonnummer 059133/7218 melden.

Zwei der Deutschen (23 und 26) wurden bei der Schlägerei verletzt und mit der Rettung ins Krankenhaus St. Johann gebracht.

Erst am Donnerstag wurden brutale Angriffe bei Lokalen in Söll und Sölden gemeldet. Am Mittwoch wurde ein Mann in Westendorf schwer verletzt. (TT.com)