„Zug stürzen auf offener Strecke“: ÖBB geben Einblick in seltenes Manöver

Für Fahrgäste wie auch das ÖBB-Personal ist es eine echte Besonderheit: Während der aktuellen Bahnsperre werden ausgewählte Züge über die Umfahrung Innsbruck umgeleitet – mit Fahrt über den „Sautrog“, Richtungswechsel auf offener Strecke und speziellen Sicherheitsauflagen. Die TT hat eine dieser außergewöhnlichen Fahrten im Führerstand begleitet.