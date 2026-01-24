Nur während Bahnsperre
„Zug stürzen auf offener Strecke“: ÖBB geben Einblick in seltenes Manöver
Auch für Triebfahrzeugführer Manfred Farbmacher aus Wörgl sind die Fahrten über die Umfahrung Innsbruck eine außergewöhnliche Erfahrung.
Für Fahrgäste wie auch das ÖBB-Personal ist es eine echte Besonderheit: Während der aktuellen Bahnsperre werden ausgewählte Züge über die Umfahrung Innsbruck umgeleitet – mit Fahrt über den „Sautrog“, Richtungswechsel auf offener Strecke und speziellen Sicherheitsauflagen. Die TT hat eine dieser außergewöhnlichen Fahrten im Führerstand begleitet.