Nur während Bahnsperre

„Zug stürzen auf offener Strecke“: ÖBB geben Einblick in seltenes Manöver

Auch für Triebfahrzeugführer Manfred Farbmacher aus Wörgl sind die Fahrten über die Umfahrung Innsbruck eine außergewöhnliche Erfahrung.
© Axel Springer
Michael Domanig

Von Michael Domanig

Für Fahrgäste wie auch das ÖBB-Personal ist es eine echte Besonderheit: Während der aktuellen Bahnsperre werden ausgewählte Züge über die Umfahrung Innsbruck umgeleitet – mit Fahrt über den „Sautrog“, Richtungswechsel auf offener Strecke und speziellen Sicherheitsauflagen. Die TT hat eine dieser außergewöhnlichen Fahrten im Führerstand begleitet.

