Schwierige Löscharbeiten

Großer Brand bei Bauernhof in Osttirol: Sieben Feuerwehren im Einsatz

Ein riesiger Holzhaufen neben einem Wohnhaus geriet in Brand. Die Löscharbeiten waren herausfordernd.

Catharina Oblasser

