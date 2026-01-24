Wasser und Zeit sind knapp
Wenn der ganze Berg beschneit wird: In Tirol hängt alles an der Schneekanone
80 Prozent der Skipisten werden künstlich beschneit, Tendenz weiter steigend. Vor dem Saisonstart wird eine Grundauflage von etwa 25 Zentimetern aufgebracht, danach wird nur noch punktuell beschneit.
© AS Photography/S. Adelsberger
Kunstschnee vom Gipfel bis ins Tal ist in vielen Tiroler Skigebieten heute Standard. Umweltbedingungen und Skifahrer verlangen danach. Dabei steigen die Herausforderungen – Wasser und Zeit sind knapp, Energie teuer.