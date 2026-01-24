Ladendetektiv schnappte Dieb in Einkaufszentrum in Rum

Rum – Ein Ladendieb wurde am Freitagnachmittag in einem Einkaufszentrum in Rum auf frischer Tat geschnappt. Der Ladendetektiv erwischte den 42-jährigen Österreicher und verständigte die Polizei. Der Verdächtige gestand, Genussmittel und Hygieneartikel gestohlen zu haben.