Messer im Rucksack
Ladendetektiv schnappte Dieb in Einkaufszentrum in Rum
Rum – Ein Ladendieb wurde am Freitagnachmittag in einem Einkaufszentrum in Rum auf frischer Tat geschnappt. Der Ladendetektiv erwischte den 42-jährigen Österreicher und verständigte die Polizei. Der Verdächtige gestand, Genussmittel und Hygieneartikel gestohlen zu haben.
Bei der anschließenden Durchsuchung seines Rucksacks fanden die Beamten ein Messer. Gegen den Mann besteht allerdings ein aufrechtes Waffenverbot. Er wird nun angezeigt. (TT.com)