Snowboarder am Stubaier Gletscher stürzte 70 Meter ab

Neustift i. St. – Ein Snowboarder wurde am Freitag am Stubaier Gletscher verletzt. Der 26-jährige Tscheche war auf der Skipiste „Fernau“ unterwegs, als er im Mittelteil stürzte. Er kam daraufhin von der Piste ab und stürzte etwa 60 bis 70 Meter über sehr steiles und felsdurchsetztes Gelände ab, berichtet die Polizei.