Mit Heli geborgen
Snowboarder stürzte am Stubaier Gletscher 70 Meter über steiles Gelände ab
Neustift i. St. – Ein Snowboarder wurde am Freitag am Stubaier Gletscher verletzt. Der 26-jährige Tscheche war auf der Skipiste „Fernau“ unterwegs, als er im Mittelteil stürzte. Er kam daraufhin von der Piste ab und stürzte etwa 60 bis 70 Meter über sehr steiles und felsdurchsetztes Gelände ab, berichtet die Polizei.
Er kam auf einem weiterhin gefährlichen Platz zum Stillstand und setzte daraufhin den Notruf ab. Der Snowboarder wurde vom Polizeihubschrauber mittels Tau geborgen und mit Verletzungen unbestimmten Grades zu einem Arzt nach Neustift gebracht. (TT.com)