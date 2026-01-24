Auto landete bei Unfall in Nassereith auf dem Dach: Brüderpaar verletzt

Nassereith – Ein junges Brüderpaar wurde am Freitagabend bei einem Unfall auf der Mieminger Straße (B189) verletzt. Die beiden waren gegen 20 Uhr in einem Auto von Obsteig in Richtung Nassereith unterwegs. Der 18-Jährige saß am Steuer, sein 15-jähriger Bruder am Beifahrersitz.

Am Ende der „Dormitzer Geraden“ überholte der Lenker trotz Überholverbots. Beim Wiedereinordnen brach das Heck des Autos aus. Der Wagen geriet von der Straße ab, riss mehrere Bäume um und blieb schließlich auf dem Dach liegen.