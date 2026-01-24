Imster Bildungsstadtrat gegen Novelle: „Massiver Rückschritt für Inklusion“

Der Imster Schulstadtrat Richard Aichwalder ist stinksauer. Der Grund: Die geplante Novelle des Teilhabegesetzes. Seiner Meinung nach bleiben Kinder, Eltern, Schulen und Gemeinden auf der Strecke. Landesrätin Cornelia Hagele entgegnet seinen Vorwürfen.

Imst – Kindern mit Entwicklungsverzögerungen oder Beeinträchtigungen hilft die Schulassistenz. Dadurch wird ihnen der Schulalltag in einer Volks- oder Mittelschule ermöglicht. In Imst kostet die Schulassistenz in sämtlichen Pflichtschulen zwischen 500.000 und 600.000 Euro, rechnet Bildungsstadtrat Richard Aichwalder vor. „Bislang war es so, dass wir um Unterstützung beim Land Tirol ansuchen konnten und 70 Prozent der Kosten retourniert bekommen haben“, sagt Aichwalder.

Eigentlich seien die Gemeinden „nur“ Schulerhalter und die Beteiligung an Bildungskosten von 30 Prozent sieht er als Entgegenkommen dem Land gegenüber. „Tritt die Novelle in Kraft, ist zu befürchten, dass wir als Stadtgemeinde zur Gänze auf der halben Million sitzen bleiben. Geld, das die Stadt nicht hat.“

Land Tirol übernimmt mehr Verantwortung

„Das Land ist und bleibt den Gemeinden ein starker Partner“, versichert Landesrätin Cornelia Hagele. Anträge würden gesammelt pro Schulstandort gestellt, und zwar durch den Schulerhalter im Einvernehmen mit den Eltern. „Wir prüfen die Anträge in der Fachabteilung gemeinsam mit der Bildungsdirektion“, sagt Hagele. Das würde die Gemeinden organisatorisch und finanziell entlasten. „Mit der neuen Regelung übernimmt das Land Tirol somit mehr Verantwortung und sorgt für eine einheitliche, transparente und planbare Förderung. Der bisherige Modus wird durch klare Richtlinien ersetzt.“

Landesrätin Cornelia Hagele will „mehr Teilhabe“. © A.Springer

Die Novelle des Teilhabegesetztes soll die Fördervoraussetzungen für Schulassistenz-Stunden in einer Richtlinie auslagern. Bei einer Ablehnung der Förderung entfällt die Grundlage, dagegen rechtlich vorzugehen. „Fällt der erhöhte Pflegegeldbezug weg, ist an einen regulären Schulbesuch nicht mehr zu denken. Im Grunde kommt das einer Abkehr vom Inklusionsgedanken gleich“, glaubt der Imster Stadtrat Aichwalder: „Außerdem sollten Kinderrechte keine Budgetposition sein.“

Völlig anders sieht dies die zuständige Landesrätin: „Mit der Novelle wird der Einsatz der Schulassistenz flexibler und bedarfsorientierter gestaltet, etwa durch klassenbezogene Modelle. Und dies, ohne die individuelle Unterstützung infrage zu stellen.“

Wie viele Stunden sind nötig?

Prinzipiell liegt die Entscheidung bei den Eltern, ob sie ihr Kind in die Regel- oder in die Sonderschule schicken. „Sie suchen um erhöhte Familienbeihilfe an und warten drei, vier Monate auf die Rückmeldung durch das Finanzamt. Die Schule erstellt ein Konzept, wie das Kind in den Regelunterricht integriert werden kann, und legt dies der Bezirkshauptmannschaft vor. Von dort kommt durch einen Experten die Einschätzung, ob und wie viele Assistenzstunden gewährt werden“, bestätigt ein Schulleiter auf TT-Anfrage.

Besondere Zuwendung

„Ein Kind mit Autismus benötigt besondere Zuwendung. Sonst ist der Turnunterricht vorüber, bevor das Kind die Sportbekleidung anhat“, zeigt Aichwalder ein konkretes Beispiel auf. Ohne die erhöhte Familienbeihilfe, deren Gewährung künftig unklar ist, bleibt das Kind im schlimmsten Fall ohne zusätzliche Betreuung. „Die Schulassistenz kommt nicht nur dem betroffenen Kind, sondern letztlich der ganzen Klasse zugute“, sagt der Schulleiter. Landesrätin Hagele bestätigt indes, dass Kinder, die eine persönliche Schulassistenz benötigen, diese auch weiterhin erhalten. Ihr Ziel sei „mehr Teilhabe“.

Diese Kinder erfahren womöglich ein Leben lang Benachteiligungen Richard Aichwalder, Sozialstadtrat Imst

Etliche Schüler im Pflichtschulalter haben mit Defiziten und Entwicklungsverzögerungen zu kämpfen. Auf viele von ihnen kann der reguläre Lehrplan keine Anwendung finden, was auch viel Kommunikation zwischen Schule, Lehrern und weiteren Experten wie etwa Schulpsychologen bedeutet. „Wir haben immer wieder Schüler, die mit 15 die Pflichtschule verlassen, ohne dabei einen Schulabschluss vorweisen zu können“, sorgt sich ein Pädagoge.

„Diese Kinder erfahren womöglich ein Leben lang Benachteiligungen“, befürchtet Aichwalder. Cornelia Hagele will durch die Reform erreichen, dass „die Schulassistenz eine öffentliche Aufgabe bleibt, die bedarfsgerecht und unabhängig vom Einkommen und sozialen Hintergrund der Eltern bereitgestellt wird.“

Druck auf Lehrkräfte, Eltern und Schulen