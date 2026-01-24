Häuslbauermesse startet

Jedes zweite ältere Haus in Tirol hat Sanierungsbedarf

Stellten die Häuslbauermesse 2026 vor (v.l.): Simon Kathrein (Innungsmeister Holzbau), Monika Woldrich (Projektleiterin Messe), Messepräsidentin Sebiye Cara, Julian Bathelt (Messe-Marketing), Patrick Weber (Innungsmeister Bau) und Innsbrucks Vize-Bürgermeister Georg Willi.
© Congress Messe Innsbruck
Tirols Bauwirtschaft rechnet nach schwierigen Jahren heuer mit einer stärkeren Bausaison. Groß ist weiterhin der Bedarf an energetischen Sanierungen im Land. Die Stadt Innsbruck will das Thema „Leerstandssanierung“ heuer anschieben. Wer ein Haus bauen oder eine Wohnung sanieren möchte, kann sich am kommenden Wochenende bei der Neuauflage der Tiroler Hausbau & Energie Messe informieren.

