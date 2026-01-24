Jedes zweite ältere Haus in Tirol hat Sanierungsbedarf

Tirols Bauwirtschaft rechnet nach schwierigen Jahren heuer mit einer stärkeren Bausaison. Groß ist weiterhin der Bedarf an energetischen Sanierungen im Land. Die Stadt Innsbruck will das Thema „Leerstandssanierung“ heuer anschieben. Wer ein Haus bauen oder eine Wohnung sanieren möchte, kann sich am kommenden Wochenende bei der Neuauflage der Tiroler Hausbau & Energie Messe informieren.