Stopp in Rattenberg
900 Kilometer in Papas Schuhen: Ein 26-Jähriger geht zu Fuß zu den Olympischen Spielen
Nach 445 Kilometern übernachtete Nico Moro in Rattenberg. Die Wanderschuhe, die sein Vater gefertigt hat, haben ihn bereits die halbe Strecke nach Mailand getragen.
© Clemens Markart
Der Weltenbummler Nico Moro wandert von seiner tschechischen Heimatstadt Třebíč bis nach Mailand. Dabei trägt er Schuhe, die sein Vater gefertigt hat. Einen Monat hat er sich für die 900 Kilometer durch vier Länder Zeit gegeben. Derzeit ist er unterwegs durch Tirol.