Trump, Grönland und Co.
Politologe Mangott im Interview: „Europa drohen Jahrzehnte der Demütigung“
Donald Trump setzt die Agenda: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, Deutschlands Kanzler Friedrich Merz, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Finnlands Präsident Alexander Stubb (v. l.) zu Besuch im Oval Office.
© imago/UPI
Der Politologe Gerhard Mangott von der Universität Innsbruck über neue tiefe Gräben in den transatlantischen Beziehungen und die Ohnmacht gegenüber US-Präsident Donald Trump.