Ohne Führerschein und Pickerl
20-Jährige in Ampass mit Auto 200 Meter abgestürzt
Ampass – Eine 20-Jährige wurde in der Nacht auf Freitag bei einem Autoabsturz in Ampass verletzt. Die Frau war gegen Mitternacht mit dem Pkw ihres Vaters im Zimmertal unterwegs. Dann hat sie die Kontrolle über den Wagen verloren, der daraufhin rund 200 Meter über einen Abhang stürzte, sich überschlug und auf dem Dach liegen blieb.
Die 20-Jährige konnte sich selbstständig befreien und begab sich ins Krankenhaus Hall, um sich untersuchen zu lassen. Der Unfall wurde der Polizei erst am nächsten Tage gemeldet. Daraufhin wurde die Frau ausgeforscht. Sie besitzt keinen Führerschein, zudem war das Pickerl abgelaufen und das Autokennzeichen entfernt. Am Pkw entstand Totalschaden. Die 20-Jährige wird nun angezeigt. (TT.com)