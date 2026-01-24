20-Jährige in Ampass mit Auto 200 Meter abgestürzt

Ampass – Eine 20-Jährige wurde in der Nacht auf Freitag bei einem Autoabsturz in Ampass verletzt. Die Frau war gegen Mitternacht mit dem Pkw ihres Vaters im Zimmertal unterwegs. Dann hat sie die Kontrolle über den Wagen verloren, der daraufhin rund 200 Meter über einen Abhang stürzte, sich überschlug und auf dem Dach liegen blieb.