Alkotest positiv
Auto auf Lechtalstraße überschlagen und am Dach gelandet
Steeg – Ein 38-jähriger Autofahrer wurde am Freitagabend bei einem Unfall auf der Lechtalstraße (B198) verletzt. Der Österreicher war gegen 22 Uhr von Steeg in Richtung Warth unterwegs, als er von der Fahrbahn abkam. Das Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach im Straßengraben liegen.
Der Lenker konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Der Mann wurde von der Rettung erstversorgt und mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Reutte gebracht. Ein Alkomattest verlief positiv, berichtet die Polizei. (TT.com)