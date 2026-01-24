Auto auf Lechtalstraße überschlagen und am Dach gelandet

Steeg – Ein 38-jähriger Autofahrer wurde am Freitagabend bei einem Unfall auf der Lechtalstraße (B198) verletzt. Der Österreicher war gegen 22 Uhr von Steeg in Richtung Warth unterwegs, als er von der Fahrbahn abkam. Das Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach im Straßengraben liegen.