Der Beckham-Familienzwist nimmt kein Ende, nun packt der Hochzeits-DJ aus

Während Victoria Beckham immer noch zu den Vorwürfen ihres Sohnes, sie hätte seine Hochzeit mit einem aufdringlichen Tanz geschrottet, schweigt, packt nun der DJ aus, der dabei war.

Seit Tagen gibt es im Netz nur noch ein Thema: der Zwist im Hause Beckham. Die Abrechnung von Sohn Brooklyn mit seinen Eltern, insbesondere mit seiner Mutter Victoria. Bei seiner Märchenhochzeit mit Nicola im Jahr 2022 soll sie sich komplett danebenbenommen haben. Sie kaperte den ersten Tanz, schmiegte sich angeblich völlig unpassend an ihren Sohn.

Das Video, das diese Szene einfängt, soll existieren, gelangte aber noch nicht an die Öffentlichkeit. Es liegt in den Händen von Brooklyn und Nicola, sie könnten es jederzeit veröffentlichen. In den sozialen Medien kursieren aber bereits unzählige KI-generierte Videos, die „Dancing Queen“ Victoria mit ihrem Sohn zeigen. Die Eiszeit zwischen Brooklyn und seiner Frau Nicola und seiner Ursprungsfamilie herrscht schon länger.

Den Tanz mit der Braut vereitelt

In einem Instagram-Story-Post, den er am 19. Januar 2026 veröffentlichte, beschreibt Brooklyn Beckham das so: „Meine Mutter hat den ersten Tanz mit meiner Frau an sich gerissen.“ Das Paar hatte diesen wochenlang geplant. „Sie hat auf eine sehr unangemessene Weise mit mir getanzt, vor allen Gästen. Ich habe mich noch nie in meinem Leben so unwohl oder gedemütigt gefühlt.“

DJ Fat Tony widersprach im Interview in der britischen Sendung „This Morning“ entschieden Gerüchten, es hätte sich um eine Showeinlage der Bräutigammutter gehandelt. Es habe „keine Spice-Girls-Action“ gegeben, und ergänzte, er habe dies allein schon wegen des Moments für „unangemessen“ gehalten. Er beschrieb detailliert den Ablauf des Abends.

Die Brautmutter als „schönste Frau im Raum“

Demnach sei der Liedermacher und Schauspieler Marc Anthony aufgetreten. Er holte Bräutigam Brooklyn auf die Bühne. Alle dachten, er würde nun mit Nicola den ersten Tanz aufführen. Doch dann habe Anthony die schönste Frau im Raum auf die Bühne gebeten und gesagt: „Victoria, komm auf die Bühne.“

Brooklyns Mutter sei der Aufforderung gefolgt, Brooklyn am Boden zerstört gewesen, da er mit seiner frisch gebackenen Ehefrau tanzen wollte, Nicola habe unter Tränen den Raum verlassen.

Aufforderung zu lateinamerikanischem Tanz

Der Tanz von Brooklyn und Mama Victoria sei laut DJ dann aber fehlinterpretiert worden: „Sie tanzen diesen Tanz und Marc Anthony sagt: ,Leg deine Hände auf die Hüften deiner Mutter.'" Es sei typisch lateinamerikanisch gewesen. Fat Tony bestätigte aber, dass die ganze Situation wirklich unangenehm für alle Anwesenden gewesen sei.