Doppelhaus betroffen
Dachstuhl in Kufstein geriet in Brand: Massiver Sachschaden
Kufstein – Massiver Schaden entstand Samstagfrüh durch ein Feuer in Kufstein. Kurz vor 7 Uhr geriet der Dachstuhl einer leerstehenden Doppelhaushälfte in Brand. Die Feuerwehr Kufstein rückte an und konnte die Flammen rasch unter Kontrolle bringen, berichtet die Polizei. Dadurch konnte ein Übergreifen auf die zweite Haushälfte verhindert werden. Deren Bewohner konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden.
Die Brandursache ist noch unklar. Das Objekt wird zurzeit jedenfalls saniert. Der Vater der Besitzerin, die die Haushälfte erst kürzlich gekauft hatte, wurde verständigt und machte sich vor Ort ein Bild des Schadens. (TT.com)