Dachstuhl in Kufstein geriet in Brand: Massiver Sachschaden

Kufstein – Massiver Schaden entstand Samstagfrüh durch ein Feuer in Kufstein. Kurz vor 7 Uhr geriet der Dachstuhl einer leerstehenden Doppelhaushälfte in Brand. Die Feuerwehr Kufstein rückte an und konnte die Flammen rasch unter Kontrolle bringen, berichtet die Polizei. Dadurch konnte ein Übergreifen auf die zweite Haushälfte verhindert werden. Deren Bewohner konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden.