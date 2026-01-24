In die Klinik geflogen

Skifahrer am Rangger Köpfl kollidiert: 59-Jähriger an Halswirbelsäule schwer verletzt

Oberperfuss – Im Skigebiet Rangger Köpfl kam es am Samstag kurz vor Mittag zur Kollision zweier Skifahrer. Dabei wurde einer der Beteiligten, ein 59-jähriger Einheimischer, im Bereich der Halswirbelsäule schwer verletzt. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik gebracht.

Der andere Skifahrer, ein 45-jähriger Pole, begab sich selbständig zur medizinischen Abklärung ins Krankenhaus Hall. (TT.com)

