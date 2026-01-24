Großes Kino in Nußdorf-Debant: Eine Reise zum Glück

Am 3. Februar verwandelt sich der Kultursaal in Nußdorf-Debant wieder in ein Kino. Die Marktgemeinde präsentiert in Zusammenarbeit mit EU XXL Die Reihe den Spielfilm „Glück auf einer Skala von 1 bis 10“. Die bewegende Geschichte eines ungleichen Paares verspricht einen Abend voller Emotionen.

Nußdorf-Debant – Der Spielfilm „Glück auf einer Skala von 1 bis 10“ aus dem Jahr 2021 ist eine französisch-schweizerische Koproduktion. Er erzählt die Geschichte von Igor, einem körperlich beeinträchtigten Hobbyphilosophen. Igor verdient seinen Lebensunterhalt als Fahrradkurier. Auf der anderen Seite steht Louis, ein Bestattungsunternehmer und Workaholic. Ihm ist die Lebensfreude im Arbeitsalltag abhandengekommen.

Ein Unfall führt die beiden ungleichen Männer unverhofft zusammen. Louis fährt Igor auf dessen Fahrrad an. Ihm ist die Situation wegen seiner Unachtsamkeit und Igors besonderen Bedürfnissen doppelt peinlich. Doch der Unfall zieht überraschende Folgen nach sich. Der eher einsame Igor beschließt, dass Louis ein Freund für ihn sein könnte. Gemeinsam brechen sie zu einer abenteuerlichen Reise auf. Diese Tour im Leichenwagen stellt ihr Leben grundlegend auf den Kopf.

Regie führten Alexandre Jollien und Bernard Campan. Sie sind auch in den Hauptrollen zu sehen.

Eventinfos: