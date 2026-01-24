Die besten Leserfotos
Nostalgische Winter-Erinnerungen: So schön war es damals im Schnee in Tirol
Es war Ende der 1960er-Jahre, als Jenbach tief verschneit war. Birgit und ihre große Schwester Karin sind vor dem Elternhaus kaum zu sehen.
© Birgit Wageneder
Wenn die Welt unter einer weißen Decke liegt, es bei jedem Schritt leise knirscht, werden auch Erinnerungen geweckt. An die Rodelpartie mit den Geschwistern oder die ersten Schwünge mit den Skiern erinnern die wundervollen Fotos der TT-Leserinnen und TT-Leser.