Feiern auch ohne Sieg
Von der Streif zur Party: Ein Tag voller Emotionen in Kitzbühel
© Patrick Steiner
Von Harald Angerer
Egal, ob anfeuern oder abfeiern, die Fans in Kitzbühel haben sich eine goldene Gams verdient. Selbst ohne Österreicher am Podest war die Stimmung den ganzen Tag ausgelassen.
Für Sie im Bezirk Kitzbühel unterwegs:
Theresa Aigner
+4350403 2117
Michael Mader
+4350403 3050
Harald Angerer
+4350403 2059
