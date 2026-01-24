Türkei: Athen vernachlässigt osmanisches Erbe auf Akropolis

Zwischen Griechenland und der Türkei ist ein neues Streitthema entbrannt. Ein regierungsnahes türkisches Nachrichtenportal wirft Athen aktuell vor, bei der kulturellen und touristischen Bewertung der Akropolis nahezu ausschließlich die antike Epoche zu berücksichtigen und die osmanische Periode der Stadtgeschichte auszublenden. Die Online-Plattform "Türkiye Today" kritisiert vor allem neue historische Besucherrouten, die das griechische Kulturministerium jüngst präsentierte.

Diese würden nach Ansicht des englischsprachigen Mediums gewisse Aspekte des historischen Burgbergs der griechischen Hauptstadt, darunter osmanische Bauwerke und Artefakte, von der Bedeutung her nicht gleichwertig einstufen. Unter Berufung auf nicht näher ausgewiesene Experten kritisiert der Artikel zudem den Zustand einiger osmanischer Denkmäler in Athen sowie die Umwidmung oder Schließung historischer Moscheen. Weiters wurde bemängelt, osmanische Grabstätten und Fundstücke im Umfeld der Akropolis seien unzureichend erhalten oder ausgestellt. Zudem sei Athen die einzige europäische Hauptstadt ohne funktionierende Moschee.

Griechische Behörden weisen diese Darstellung zurück und verweisen auf eine seit mehreren Jahren aktive moderne Moschee in der Stadt. Aus Athener Regierungskreisen wurde weiters betont, dass die Akropolis als UNESCO-Weltkulturerbe einen klar definierten historischen Schwerpunkt habe.

Die Existenz und historische Bedeutung osmanischer Monumente werde jedoch keineswegs bestritten, ihre Verwaltung erfolge jedoch im Rahmen allgemeiner kulturhistorischer Kriterien, wie sie auch in anderen europäischen Ländern angewandt würden. Griechische Medien bewerteten den Bericht als Teil einer anhaltenden medialen Auseinandersetzung zwischen Griechenland und der Türkei über Fragen kultureller Darstellung und historischer Interpretation.

Die Türkei und Griechenland streiten seit geraumer Zeit über Naturressourcen wie Erdgas- und Kohlenwasserstoffvorkommen, die im östlichen Mittelmeer und in der Ägäis gefunden wurden, sowie über Seehoheitsrechte. Zudem beschuldigt Griechenland die Türkei, ihre militärische Präsenz in der selbst ernannten Türkischen Republik Nordzypern bedrohlich auszubauen.