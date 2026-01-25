Freeclimber will auf mehr als 500 Meter hohen Wolkenkratzer

Der US-Freeclimber Alex Honnold will am Sonntag (09.00 Uhr Ortszeit, 02.00 MEZ) auf den mehr als 500 Meter hohen Wolkenkratzer "Taipeh 101" klettern - ungesichert. "Skyscraper live" nennt Netflix das Spektakel. Einem Menschen zusehen, wie er in einer potenziell tödlichen Situation steckt - Kritiker halten das für ethisch nicht vertretbar. Der 40-jährige Honnold ist Vater zweier kleiner Kinder.