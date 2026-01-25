Mann ließ Kontrahenten bewusstlos und mit Kopfverletzung in Bar zurück

Zu einem heftigen Streit zwischen zwei Männern kam es am Samstagabend gegen 23.45 Uhr in einem Lokal im Ortszentrum von Mayrhofen. Laut Polizei schlug ein bislang unbekannter Mann einem 35-jährigen Belgier mit der Hand ins Gesicht.

Aufgrund der Wucht des Schlags stürzte der Belgier nach hinten und prallte mit dem Hinterkopf gegen einen Sockel, der mit einer Metallschiene umrandet war. Er zog sich eine stark blutende Kopfverletzung zu und blieb bewusstlos zurück. Der Täter verließ die Bar.