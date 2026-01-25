Schlägereien in Sölden und Mayrhofen: Mann bewusstlos in Bar zurückgelassen

Schwaz – Zu einem heftigen Streit zwischen zwei Männern kam es am Samstagabend gegen 23.45 Uhr in einem Lokal im Ortszentrum von Mayrhofen. Laut Polizei schlug ein bislang unbekannter Mann einem 35-jährigen Belgier mit der Hand ins Gesicht. Aufgrund der Wucht des Schlags stürzte der Belgier nach hinten und prallte mit dem Hinterkopf gegen einen Sockel, der mit einer Metallschiene umrandet war.

Er zog sich eine stark blutende Kopfverletzung zu und blieb bewusstlos zurück. Der Täter verließ die Bar. Die Rettung brachte den Verletzten nach der Erstversorgung ins Krankenhaus Schwaz. Die Ermittlungen zur Ausforschung des Täters laufen.

Mindestens sieben Männer gerieten aneinander

Auch vor einem Nachtlokal in Sölden eskalierte gegen 1.15 Uhr ein Streit. Laut Polizei dürften mindestens sieben Männer aus den Niederlanden – angeblich zwei Gruppen – aneinandergeraten sein. Sie sind zwischen 21 und 42 Jahren alt. Mehrere Männer sollen einen der Beteiligten niedergestoßen, geschlagen und getreten haben.