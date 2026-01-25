- Überblick
- Newsticker
- Tirol
expand_more
- Politik
expand_more
- Wirtschaft
expand_more
- Panorama
expand_more
- Sport
expand_more
- Leben & Freizeit
expand_more
- Kultur
expand_more
- Auto & Motor
expand_more
- Tirol live
- Podcasts
- Tourentipps
- Leserfotos
- Service
expand_more
- Mein Abo
expand_more
Überlegene Bestzeit
Shiffrin greift als Halbzeitführende in Tschechien nach der Slalom-Kristallkugel
Auf Kristall-Kurs: Mikaela Shiffrin.
© APA/AFP/MICHAL CIZEK
© 2026 Tiroler Tageszeitung Online - Alle Rechte vorbehalten