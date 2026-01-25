Streit in Kitzbüheler Lokal eskalierte: Polizist bei Festnahme verletzt

Kitzbühel – Ein eskalierter Streit in einem Kitzbüheler Lokal hat in der Nacht auf Sonntag zu einer Festnahme und mehreren Verletzten – darunter auch ein Polizist – geführt. Wie die Polizei in einer Aussendung am Sonntagvormittag berichtet, mündete eine zunächst verbale Auseinandersetzung zwischen zwei Gästen in einer Konfrontation.

Dabei verletzte ein 26-jähriger Italiener einen anderen Gast mit einem Glas am Kopf. Als die alarmierte Polizei eintraf, ergriff der 26-jährige Tatverdächtige die Flucht, konnte jedoch kurz darauf von den Beamten festgenommen werden.