Streit in Kitzbüheler Lokal eskalierte: Polizist bei Festnahme verletzt
Kitzbühel – Ein eskalierter Streit in einem Kitzbüheler Lokal hat in der Nacht auf Sonntag zu einer Festnahme und mehreren Verletzten – darunter auch ein Polizist – geführt. Wie die Polizei in einer Aussendung am Sonntagvormittag berichtet, mündete eine zunächst verbale Auseinandersetzung zwischen zwei Gästen in einer Konfrontation.
Dabei verletzte ein 26-jähriger Italiener einen anderen Gast mit einem Glas am Kopf. Als die alarmierte Polizei eintraf, ergriff der 26-jährige Tatverdächtige die Flucht, konnte jedoch kurz darauf von den Beamten festgenommen werden.
Gegen die Festnahme wehrte sich der Italiener, wobei er einen der Polizisten an der Hand verletzte. Der Mann, der laut Polizei stark alkoholisiert war und unter Drogeneinfluss stand, wird auf freiem Fuß bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck und der Bezirkshauptmannschaft Kitzbühel angezeigt. (TT.com)